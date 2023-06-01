セリエA 25/26の第35節 ユベントスとベローナの試合が、5月4日01:00にアリアンツ・スタジアムにて行われた。 ユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、チコ・コンセイソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベローナはキーロン・ボウイ（FW）、トマーシュ・ススロフ（MF）、ドマゴイ・ブラダリッチ（DF）らが先発に名を連ねた