◆米大リーグエンゼルス―メッツ（３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）エンゼルスは３日（日本時間４日）、菊池雄星投手（３４）が左肩炎症のため負傷者リスト（ＩＬ）に入ったことを発表した。４月３０日に遡って適応される。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場した雄星。加入２年目のエンゼルスでは、開幕２戦目の３月２７日（同２８日）に今季初登板を果たすと、ここまで