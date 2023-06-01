◆米大リーグカージナルス―ドジャース（３日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャースのロバーツ監督は３日（日本時間４日）、試合前に取材に応じ、５日（同６日）の敵地・アストロズ２戦目に先発予定の大谷翔平投手（３１）の起用について「まだ決めてはないが、私の考えとしては（打者としても）出場させるその方向に傾いている」と、二刀流出場させる意向を示した。先月２８日（同２９日）は、投手専