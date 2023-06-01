リーグ・アン 25/26の第32節 ストラスブールとトゥールーズの試合が、5月4日00:15にスタッド・ラ・メノにて行われた。 ストラスブールはDieme Yaya（FW）、セバスティアン・ナナシ（MF）、gessime yassine（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトゥールーズはジェイセン・ラッセルロウ（FW）、ヤン・グボホ（MF）、サンティアゴ・イダルゴ（FW）ら