リーグ・アン 25/26の第32節 オセールとアンジェの試合が、5月4日00:15にスタッド・アッベ・デシャンにて行われた。 オセールはダニー・ナマッソ（FW）、セク・マーラ（FW）、ラシヌ・シナヨコ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンジェはプロスペル・ペテ（FW）、アミン・スバイ（MF）、ピエリック・カペル（MF）らが先発に名を連ねた。 12分に試合が動