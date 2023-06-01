◇オランダ1部アヤックス2―2PSVアイントホーフェン（2026年5月2日）アヤックスのDF板倉が先発し、負傷から復帰3戦目で最長の82分出場した。攻撃時はアンカー、守備時は5バックの中央で奮闘。1―1の後半32分に警戒していた選手に得点を許す場面もあったが、ガルシア監督は空中戦対策で起用したことを明かし「（中盤3人は）いいプレーをした。全力を尽くして諦めなかった」と称えた。出場停止明けで出番がなかったDF冨安に