プレミアリーグ第35節が3日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールが対戦した。年始にルベン・アモリム前監督の解任に踏み切ったマンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリック暫定監督のもとで復調。直近13試合で「29」ポイントを荒稼ぎして3位につけ、チャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得が決定的だ。一方、連覇を目指した今シーズンは安定感を欠き、無冠が決まったリヴァプール。それでも前節終了