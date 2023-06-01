自民党が公約に掲げる食料品の消費税ゼロをめぐり、「時間が短縮できるなら1%への引き下げでもいい」と考えている人が、47%にのぼることが最新のJNNの世論調査でわかりました。高市内閣を「支持できる」という人は先月の調査より2.7ポイント上昇し、74.2%でした。一方、「支持できない」という人は0.6ポイント上昇し、24.3%でした。政府は、これまで厳しく制限してきた殺傷能力のある武器の輸出を原則認めることを決めました。この