気象台は、午前1時58分に、洪水警報を安堵町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を大和高田市、桜井市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】奈良県・安堵町に発表 4日01:58時点北部では、4日未明まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大和高田市□大雨警報【発表】・浸水4日未明に警戒1時間最大雨量35mm■桜井市□大雨警報【発表】・浸水4日未明に警戒1時間