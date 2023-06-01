エールディヴィジ 25/26の第32節 スパルタとイーグルスの試合が、5月3日23:45にスパルタスタディオン・ヘト・カスティールにて行われた。 スパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、ミッチェル・ファンベルゲン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するイーグルスはステファン・シグルダルソン（FW）、マティス・スレイ（FW）、ビクトル・エドバ