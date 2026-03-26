3日のスコットランド・プレミアリーグ第35節でセルティックの日本代表FW前田大然は公式戦3試合連続ゴールを挙げた。チームは勝利を果たしたが、『スカイ』が配信した試合後の映像で前田が左足を痛めた様子を見せた。ハイバーニアンに対し、前半から数的優位に立ったセルティックは、前半21分に相手に退場者が出て主導権を握る展開に。すると41分、右サイドからのグラウンダーのクロスに前田が右足で合わせて先制点を奪った。一