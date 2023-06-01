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【オランダ・エールディビジ第32節】(Fortuna Sittard Stadion)シッタート 1-2(前半0-0)フェイエノールト<得点者>[シ]カイ・シーアハウス(51分)[フ]渡辺剛(84分)、ヒバイロ・レアト(90分)<退場>[シ]P. Gladon(80分)<警告>[シ]P. Brittijn(45分+1)、J. Dahlhaus(72分)、D. Buijs(79分)[フ]アニス・ハジ・ムーサ(49分)、ルシアーノ・バレンテ(66分)、上田綺世(90分+5)観衆:12,045人└渡辺剛が今季2ゴール目となる