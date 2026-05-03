[5.3 エールディビジ第32節 シッタート 1-2 フェイエノールト]オランダ・エールディビジは3日に第32節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはシッタートに2-1で勝利。日本代表の2人はともにフル出場し、渡辺は後半39分に同点となるゴールも決めた。前半は一進一退の攻防を続くも、スコアは動かず。スコアレスのまま後半に折り返した。後半6分に先制を許すも、36分にFWポール・グラドンのレッドカードでフ