ラ・リーガ 25/26の第34節 ヘタフェとラヨ・バリェカノの試合が、5月3日23:15にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。 ヘタフェはルイス・バスケス（FW）、マルティン・サトリアーノ（FW）、マウロ・アランバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラヨ・バリェカノはアルフォンソ・エスピーノ（DF）、アレマオ（FW）、ホルヘ・デフルトス（FW）らが先発に名を