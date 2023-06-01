パドレスが、サッカーの英プレミアリーグのチェルシーで共同オーナーを務めるホセ・E・フェリシアーノ氏らの投資家グループに球団を売却することで合意したと2日（日本時間3日）、球団公式サイトが伝えた。6月のオーナー会議で承認される可能性がある。AP通信などによると、売却額は大リーグ史上最高額の39億ドル（約6123億円）に上る見込み。パドレスにはダルビッシュと松井が在籍。昨年11月に球団売却を検討すると発表してい