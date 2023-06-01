ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏がニュージャージー州レークウッドで野球教室を開き、ホワイトソックス・村上を「投手の違いは感じていると思うけど、それを感じさせないフルスイングができている」と称賛した。巨人から03年にヤ軍に移籍した松井氏は「日本時代と同じようなスイングがいつもできたかと言うと、できていなかった」と自身の1年目を振り返った。教室後、会場で行われたフィリーズ傘下1Aの試合で始球式を務め