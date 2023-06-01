◇ナ・リーグ カブス2―0ダイヤモンドバックス（2026年5月2日シカゴ）カブスの今永は攻めの投球で三塁を踏ませなかった。7回4安打無失点で4連勝に導き、自身も3勝2敗と白星を先行させ「最近はいい球を決めにいこうとし過ぎていたので、アグレッシブに腕を振った」と振り返った。前回のドジャース戦で初回に大谷への四球から3失点した反省を生かした。「立ち上がりという概念を捨て、救援のつもりで初回からベストピッチ