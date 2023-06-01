◇ナ・リーグ ドジャース2―3カージナルス（2026年5月2日セントルイス）ドジャース大谷は今季2度目の3試合連続無安打で、今季ワーストの14打席連続無安打となった。3回に痛烈なライナーを二塁手に好捕され併殺打となり、6、8回は低めの変化球で空振り三振。ロバーツ監督は「ボール球に手を出すケースが少し増えている」と指摘した。打線は4併殺打で好機をつぶし、9回に1点差に迫るのがやっと。全て2得点以下で4連敗