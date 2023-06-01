◇インターリーグホワイトソックス4―0パドレス（2026年5月2日サンディエゴ）ホワイトソックスの村上は2試合ぶりに無安打に終わった。2三振と内野ゴロ2つだった。チームは好調を維持して5連勝で借金1と完済間近に。4点リードの9回に無死満塁を招いたが、後続を断ち無失点で切り抜けた。ウィル・ベナブル監督は「相手がどこであれ、自分たちの野球をすることが重要。選手たちは粘り強く戦ってくれた」と手応えを口にし