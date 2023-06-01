元マリナーズのエースで通算303勝のランディ・ジョンソン氏（62）の背番号51が永久欠番となったことを祝福する式典が行われた。51番は、その後につけたイチロー氏の背番号としても永久欠番となっている。スピーチで、イチロー氏の入団時に手紙で「あなたが9年半着用していた番号を使ってもよいか」と尋ねられたエピソードを披露。「同じ51番で称えられることを光栄に思う」と話した。式典に出席したイチロー氏も「凄くうれし