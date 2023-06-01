◇ナ・リーグ ドジャース2―3カージナルス（2026年5月2日セントルイス）ドジャース佐々木は、メジャー自己最長タイの6回を5安打3失点と、今季初のクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）を記録した。援護に恵まれず3敗目を喫したが、収穫も多かった。3回に先頭からウォーカーの2ランまで、3連続長打を浴びて3失点。「最初の2人にカウントを悪くして、真っすぐを打たれた。カウントを悪くしたところが全てかな」。