ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が3日（日本時間4日）、カージナルスとの試合前に報道陣の取材に応じた。大谷翔平投手の次回登板5日（同6日）のアストロズ戦で投手専念か二刀流かの起用について問われた指揮官は「まだ決めていません」と伝えた。それでも「ただ、現時点では打つ方向に傾いています」と、二刀流での起用を示唆。前回登板では投手に専念したが「前回は13連戦で今回は6連戦です」と、二刀流起用の可能