「昨日の夢は今日の希望であり、明日の現実となる」（ロバート・ゴダード） 参考：『GIFT』最年少の越山敬達から目が離せない理由『ぼくのお日さま』『国宝』から続く躍進 5月3日放送の『GIFT』（TBS系）第4話では、 “BT”こと坂東拓也（越山敬達）の葛藤が描かれた。 車いすラグビーに年齢制限はない。「ブレイズブルズ」には幅広い年代の選手が所属していて、最年少メンバーが拓也である。練