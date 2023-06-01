阪神・門別が4日の中日戦（バンテリン）で、昨年9月6日の広島戦（甲子園）以来、今季初先発を務める。2軍では4勝1敗、防御率1・24と安定感を発揮しており、「やっと回ってきたんで、モノにしたい。真っすぐの強さでは成果も出ている。変化球もコーナーで勝負できるようになっている」と気合を入れた。4月3完封の高橋からも「気をつけた方がいい打者を教えてもらった。全部がお手本、参考になるピッチング」と無双状態の左腕