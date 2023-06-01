◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月3日甲子園）▼前回苦言を呈した才木が復調（良かったのは）ゲームにフォーカスする気持ち。一点集中でね。勝負がかかったゲームを毎試合行うわけだから。（好投は）そこ（梅野がマスクをかぶった）だけの問題ではない。投手としてさらに伸びたいという（才木の）気持ちもわかるが、みんな毎試合勝負がかかっているし。▼投球姿勢が変わったどの選手もそうだけど、慣れというのは