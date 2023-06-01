◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月3日甲子園）ブランクも、右ふくらはぎへの自打球の影響も、関係ない。5試合ぶりにスタメン復帰した阪神・中野が、走攻守に躍動。拍手で出迎えた虎党のために、勝利を引き寄せた。「もう万全という判断だった。代打でも結果が出ていたので、打撃が良くなった感覚はあった」4回先頭では左前打から佐藤輝の三塁打で長駆、先制のホームインを果たした。6回先頭でも中前打からチャンス