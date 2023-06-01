◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月3日甲子園）今季初先発マスクの阪神・梅野が、巧みなリードで才木の完封を演出した。変化球の配分を増やして、巨人打線の裏をかいた。何度もコンビを組んできた右腕の好投を、自分のことのように喜んだ。「本人も悔しい思いがあったと思う。自分もなんとかしたい気持ちがあった。それがかみ合ったのが良かった。投球うんぬんより、気持ちの部分で前向きにするのが自分の仕事だと思う