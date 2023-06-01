◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月3日甲子園）軽く振り抜いたように見えた。だが、そのバットから生み出された打球は軽々と右中間を真っ二つにした。ゲームを動かしたのは、やはり阪神の4番・佐藤輝のバットだった。「チャンスのあるボールを、一球で打てたことが良かった」0―0の4回1死一塁。巨人先発・井上の外角高めに浮いたカットボールを、確実に捉えた。右中間への決勝三塁打。ベンチからのセレブレーション