◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月3日甲子園）打の「Gキラー」阪神・森下が、また打った。1―0の6回無死一塁。2―2から井上のフォークをとらえた。左翼線を破る二塁打で好機を拡大すると、1死満塁から小幡の空振り三振が暴投となる間に、三走・中野に続いて二塁から一気に本塁を陥れた。「その前の打席でミスショットが続いていたので。丁寧にというか、雑にならずに打とうと意識しました。何とか事を起こして、ラン