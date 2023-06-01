◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月3日甲子園）阪神・高寺のプロ初の1番スタメンは、4打数無安打に終わった。7回1死二塁では痛烈なライナーを放ったが、打球が右翼手の正面を突くなどツキもなかった。それでも、守備では6回2死から増田陸の左中間への飛球を滑り込みながら好捕と存在感も示した。「いつも通り、普通に打順が変わっただけだと思いました。悔しいですけど、次につなげていきたいと思います」と経験を糧