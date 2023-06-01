◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月3日甲子園）阪神・才木が、本来のピッチングを取り戻した。2度続いた6失点降板から自分なりの修正もしたことだろう。今季初めて捕手・梅野に代えたのも、ベンチの狙い通りだと思う。相手打線の1巡目は真っすぐとフォーク中心。そして2巡目からスライダーを織り交ぜた組み立ても、効果的だった。2回無死一、二塁では、粘る佐々木に対して最後はカーブで空振り三振を奪うなど、左打者