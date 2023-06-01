今月1日、岡山市の住宅で高齢の夫婦の遺体がみつかりました。警察は、無理心中の可能性もあるとみて調べを進めています。死亡していたのは、岡山市南区の土井修一さん（89）と妻の雅子さん（84）です。警察によりますと、今月1日午後3時20分ごろ、土井さんの住宅で、雅子さんを担当するケアマネジャーから、「宅配の弁当がきのうから取り込まれていない」という内容の通報を受けました。警察が駆け付けたところ、雅子さんが1階の寝