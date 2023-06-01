◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月3日甲子園）虎最強「Gキラー」襲名！阪神は3日の巨人戦（甲子園）を3―0（7回途中降雨コールド）で制し、3カード連続勝ち越しで今季最多貯金9とした。キャリア初の中4日で先発した才木浩人投手（27）が、7回4安打完封で今季3勝目。これで右腕は球団4人目で最長タイとなる巨人戦8連勝を、2リーグ制以降では東尾修（西武）に並ぶプロ野球最多タイ3度目の9回未満完封で決めた。前回登板ま