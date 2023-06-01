秋篠宮ご一家が、パラグアイで親しまれている曲の演奏に耳を傾けられました。秋篠宮ご夫妻と次女・佳子さま、長男・悠仁さまは、きのう（3日）午後、「パラグアイ日本人移住90周年」を記念するコンサートに足を運ばれました。コンサートでは、パラグアイのハープ「アルパ」による軽快なリズムの演奏にあわせて民族舞踊が披露され、ご一家は手拍子をしながら鑑賞されました。パラグアイは、今年8月に秋篠宮ご夫妻が公式訪問される方