◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月3日甲子園）阪神・井坪が3日から出場選手登録され、今季初の1軍昇格を果たした。今季ファーム・リーグでは26試合で打率・345を残しており、前日2日の同リーグ交流戦・ヤクルト戦（戸田）では、1本塁打を含む5打数3安打2打点、1盗塁と走攻でアピールに成功していた。「頑張るしかない。状態はだいぶいいと思うが、1軍と2軍は違うので、すぐ対応できれば」と1軍定着を期した。