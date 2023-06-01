海外を歴訪中の高市総理は日本時間の昨夜、オーストラリアに到着しました。きょうアルバニージー首相と会談し、エネルギーをはじめとする経済安全保障分野での連携強化を確認する見通しです。きのう夜、政府専用機でオーストラリアの首都・キャンベラに到着した高市総理は、きょう、アルバニージー首相と会談する予定です。オーストラリアは世界でも有数のレアアースの埋蔵量を誇っていて、会談では重要鉱物の供給網の強化や、日本