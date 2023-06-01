埼玉・東松山市で住宅5棟が焼ける火事があり、1人が死亡しました。3日午前0時過ぎ、東松山市で5棟が焼ける火事があり、このうち2棟が全焼です。この火事で、火元の住宅に住む女性が救急搬送され、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察は、女性の夫とみて調べています。