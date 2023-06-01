長野・安曇野市で約4時間にわたり住宅の庭にとどまったクマが駆除されました。ブルーシートに横たわるクマ。警察によりますと、3日午前9時ごろから、安曇野市穂高有明で相次いでクマが目撃され、午前10時40分ごろには住宅の庭に居るのを警察官などが確認しました。その後、約4時間たった午後2時半ごろ、猟友会員が麻酔銃でクマを眠らせ駆除しました。クマは体長1メートルほどで、住民などへの被害は報告されていないということです