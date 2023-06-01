東京・浅草で人力車を引っ張っている車夫による男性ユニット「東京力車」が所属事務所「株式会社バップ」を3日をもって退所したことを4日、公式サイトで発表した。今後は「株式会社ライズアップ」に所属することも報告した。公式サイトで「【大切なお知らせ】所属に関するご報告」と題して更新し、「このたび、東京力車は、株式会社バップとの話し合いのもと円満に合意し、令和8年5月3日をもちまして同社を退所する運びとなり