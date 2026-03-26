ブンデスリーガ 25/26の第32節 ザンクトパウリとマインツの試合が、5月3日22:30にミラントア・シュタディオンにて行われた。 ザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、安藤 智哉（DF）、アンドレアス・ホウントンジ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、フィリップ・ティーツ（FW）、シェラルド・ベッカー（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ザン