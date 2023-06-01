ブンデスリーガ第32節が行われ、ザンクトパウリとマインツが対戦した。31試合が消化したリーグ戦で勝ち点「26」に留まるザンクトパウリは入れ替え戦圏内の16位に低迷。前節は最下位ハイデンハイムに敗れ、8試合勝ち無し。自動降格圏の17位ヴォルフスブルクとの勝ち点差はわずかに「1」となっている。対するマインツは前節、王者バイエルンとの一戦で前半に3点のリードを奪うも、後半に逆襲を受け3−4で敗戦。3試合勝ち星から遠