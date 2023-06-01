セリエA第35節が3日に行われ、サッスオーロとミランが対戦した。今シーズンも最終盤を迎え、セリエAも今節含めて残り4試合。1年でのセリエA復帰を果たしたサッスオーロは、目標であったトップリーグ残留を決めている。一方、昨季8位に終わり欧州大会出場権を逃したミランは、現在3位。今節すでに5位コモが勝ち点を落としており、勝てば来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得に大きく近づくことになる。試合はホー