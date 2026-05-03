プレミアリーグ第35節が3日に行われ、日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはアウェイでボーンマスと対戦した。クリスタル・パレスは現在、1試合消化が少なく勝ち点「43」の14位。前節はリヴァプールに敗れ、5試合ぶりの黒星を喫している。それでも参戦しているUEFAヨーロッパカンファレンス（ECL）リーグでは準決勝に進出。その準決勝1stレグではシャフタール相手に3−1で先勝。決勝進出へ王手をかけた。先月30