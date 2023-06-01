気象台は、午前0時44分に、洪水警報を生駒市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】奈良県・生駒市に発表 4日00:44時点北部では、4日未明まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■生駒市□洪水警報【発表】4日未明に警戒