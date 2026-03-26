サーティワン アイスクリームから、『スーパーマリオギャラクシー』とのコラボキャンペーンに追加商品が登場♡2026年4月25日（土）より、ゲームの世界観を表現した新作アイスクリームケーキ「スーパーマリオギャラクシー パレット4」が発売されています。さらに対象商品購入で限定缶バッジクリップがもらえる嬉しい企画も。ゴールデンウィ