テレビ東京「有吉ぃぃeeeee!そうだ!今からお前んチでゲームしない?」（後10・30）の3日の放送が直前に休止となった。この日、同局では「世界卓球2026」の日本女子団体のドイツ戦を生中継。これにより、同番組の放送直前の午後10時29分にXで「今夜の放送ですが、世界卓球で22時30分には始まりません！23時まで熱戦が続きますとお休みになります！」と伝えられた。そして、同57分に「今夜の放送ですが休止になりました」と発表