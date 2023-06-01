◇明治安田J1百年構想リーグC大阪1―1（PK戦4―3）福岡（2026年5月3日ハナサカ）C大阪は2試合連続のPK戦決着で2連勝を手にした。対福岡は公式戦6連勝。4位に浮上した。死闘の末に勝ち点2をもぎ取ったチームにあって、守護神・中村航輔とともに強烈な光を放ったのが、DF井上黎生人だった。「（畠中）慎之輔さんがマークを引き付けてくれたのでポッカリ（スペースが）空いた。ヘディングする前に“あ、入った”と思った