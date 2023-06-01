市ヶ谷記念館に復元されたた東京裁判の法廷。（３月５日撮影、東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京5月3日】第2次世界大戦後、日本の戦争責任を裁いた極東国際軍事裁判（東京裁判）は3日に開廷から80年の節目を迎えた。記者はこのほど、法廷を復元保存している市ヶ谷記念館を訪れ、裁判が残した歴史の痕跡を探った。知りたかったのは、今の日本人がこの歴史をどのように語り、向き合っているかだ。東京裁判の公判。（東京＝新