リーグ・アン 25/26の第32節 リールとルアーブルの試合が、5月3日22:00にデカトロン・アリーナ＝スタッド・ピエール・モーロワにて行われた。 リールはマティアス・フェルナンデス（FW）、フェリックス・コレイア（FW）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルアーブルは瀬古 歩夢（DF）、ムバワナ・サマッ