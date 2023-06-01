東京・市ヶ谷記念館に再現された極東国際軍事裁判（東京裁判）の法廷。（３月５日撮影、東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京5月3日】1946年5月3日、東京・市ヶ谷の旧日本陸軍士官学校大講堂を改装した極東国際軍事裁判（東京裁判）の法廷で、日本のA級戦犯28人が被告席に座った。審理は2年半に及び、818回の公判に出廷した証人は419人、受理された証拠は4300件余りに上り、公判記録は4万8千ページ以上、判決書は1200ページ